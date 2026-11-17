Um 16:28 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 84,08 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'384 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 83,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,12 USD. Zuletzt wurden via New York 165'587 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 34.14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.66 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2027 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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