Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Abend nach

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 83,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'667 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie sank bis auf 83,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,58 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'004'304 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 USD aus. Am 14.10.2025 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,47 Prozent auf 31.66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31.80 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 14.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.

Charlie Munger: Mit diesen vier Investments schrieb er Investmentgeschichte

"Deworsifizierung"? Warum Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von Diversifizierung im Depot hielt