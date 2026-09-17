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17.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Donnerstagabend um Nulllinie

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Donnerstagabend um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Mit einem Kurs von 87,05 USD zeigte sich die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Wells Fargo
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Wells Fargo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 87,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 87,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,85 USD. Bei 87,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 837'076 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,78 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 16,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 33.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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