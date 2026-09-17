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17.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verliert am Donnerstagnachmittag

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 86,27 USD.

Wells Fargo
71.69 CHF -0.86%
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Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 86,27 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 474'184 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 15,64 Prozent sinken.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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