Wells Fargo Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Wells Fargo

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 88,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 88,41 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,23 USD. Zuletzt wurden via New York 362'978 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 10,54 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 17,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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