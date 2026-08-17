Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo reagiert am Montagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 89,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 89,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 89,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140'139 Wells Fargo-Aktien.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 9,52 Prozent Luft nach oben. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 22,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal