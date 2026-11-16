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16.11.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Anleger schicken Wells Fargo am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 84,61 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 84,61 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'422 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 84,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,05 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340'594 Stück gehandelt.
Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 15,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Mit Abgaben von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 34.14 Mrd. USD gegenüber 31.66 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Wells Fargo.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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