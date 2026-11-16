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16.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Wells Fargo
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 85,59 USD nach.
Um 16:28 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 85,59 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten realisiert. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,47 USD ab. Bei 86,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 123'626 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,21 Prozent. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 USD je Wells Fargo-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 13.10.2026. Es stand ein EPS von 1,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 31.66 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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