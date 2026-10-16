Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 84,06 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'734 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 84,71 USD. Bei 83,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 939'545 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 15,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.26 Mrd. USD – ein Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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