Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Mittwochabend im Minus

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Mittwochabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 88,15 USD abwärts.

Wells Fargo
72.32 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 88,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,97 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 631'836 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wells Fargo & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16.09.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte
16.09.26 SMI zeigt Nehmerqualitäten
16.09.26 Cybersicherheit als unverzichtbarer Profiteur des KI-Zeitalters
16.09.26 Marktüberblick: Versorger gesucht – Banken schwächeln
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
16.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie getestet
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’604.05 15.09 S6CB3U
Short 14’684.71 13.81 STVB4U
Short 15’223.64 8.97 S4BTCU
SMI-Kurs: 13’868.66 16.09.2026 17:30:05
Long 13’258.61 19.59 S1BTPU
Long 12’946.72 13.60 SXEBDU
Long 12’399.78 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.