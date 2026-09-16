Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Mittwochabend im Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 88,15 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,97 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 631'836 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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