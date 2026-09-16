Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 88,50 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten realisiert. Bei 88,10 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 89,50 USD. Zuletzt wechselten 278'103 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 10,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 17,76 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach 1,60 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Am 13.10.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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