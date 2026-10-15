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15.10.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag freundlich

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 81,33 USD zu.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 81,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'702 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,76 USD. Bei 81,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 349'138 Stück.

Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 97,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 20,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 USD belaufen. Am 13.10.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 1,87 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.26 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.66 Mrd. USD in den Büchern standen.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.01.2028 dürfte Wells Fargo die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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