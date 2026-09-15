Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 90,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 91,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,58 USD. Zuletzt wechselten via New York 624'169 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. 7,55 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 24,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.07.2026. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.12 Mrd. USD – ein Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 13.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 7,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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