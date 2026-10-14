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14.10.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend schwächer

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 79,81 USD.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 79,81 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,05 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,69 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'481'589 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. 22,48 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 33.26 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Am 14.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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