Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Montagabend mit roter Tendenz

Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,9 Prozent auf 87,71 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'634 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 818'035 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 11,45 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Wells Fargo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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