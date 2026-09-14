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14.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit Verlusten

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 89,88 USD.

Wells Fargo
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Um 16:28 Uhr rutschte die Wells Fargo-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,88 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,74 USD aus. Bei 90,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 169'097 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 23,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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