Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Abend an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 88,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 88,83 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 470'847 Wells Fargo-Aktien.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 21,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Am 13.10.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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