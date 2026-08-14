Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 88,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'796 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 88,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,90 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177'798 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. 10,41 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.12 Mrd. USD – ein Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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