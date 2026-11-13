Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagabend mit Kursabschlägen

Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 85,63 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,34 USD ein. Bei 86,76 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 448'793 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 12,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Am 13.10.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 34.14 Mrd. USD gegenüber 31.66 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 vorlegen. Am 14.01.2028 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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