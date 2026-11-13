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13.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 86,03 USD.
Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 86,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'506 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,76 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 86,76 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 175'531 Wells Fargo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,62 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Wells Fargo gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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