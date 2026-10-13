Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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13.10.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 81,52 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 81,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'394'590 Wells Fargo-Aktien.
Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,91 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,72 Prozent.
Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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