Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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13.10.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 81,13 USD ab.
Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 81,13 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'803 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,34 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 677'241 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,49 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.07.2026. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen.
Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 14.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.01.2028 dürfte Wells Fargo die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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