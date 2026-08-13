Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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13.08.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 88,32 USD abwärts.
Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 88,32 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Bei 88,14 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 89,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193'646 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 10,68 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 21,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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