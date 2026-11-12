Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo stabilisiert sich am Donnerstagabend

Die Wells Fargo-Aktie kam im New York-Handel um 20:26 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'609 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Wells Fargo-Aktie bei 86,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 85,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 427'887 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,83 Prozent. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 13.10.2026. Das EPS wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.14 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 31.66 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2028 präsentieren.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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