Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 86,57 USD. Bei 86,15 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 179'968 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2026 Kursverluste bis auf 72,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 USD, nach 1,66 USD im Vorjahresvergleich. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Wells Fargo am 14.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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