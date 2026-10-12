Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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12.10.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gibt am Montagabend ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 83,25 USD abwärts.
Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 83,25 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,01 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'091'238 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,42 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2026 Kursverluste bis auf 72,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,58 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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