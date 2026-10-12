Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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12.10.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 84,07 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 84,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'805 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,68 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 406'234 Stück.
Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 16,27 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,32 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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