Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Abend

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 88,65 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 88,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,78 USD. Bisher wurden heute 453'199 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. 10,27 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 17,90 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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