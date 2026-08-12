Wells Fargo Aktie News: Anleger greifen bei Wells Fargo am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 87,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 87,98 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,78 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145'810 Stück gehandelt.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Gewinne von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Wells Fargo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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