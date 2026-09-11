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11.09.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Abend

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Abend

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 90,72 USD.

Wells Fargo
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 90,72 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 91,15 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 90,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'753'028 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 7,75 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2026 Kursverluste bis auf 72,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 24,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,91 USD belaufen. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 33.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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