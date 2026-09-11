Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag auf grünem Terrain

Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 91,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 571'818 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 7,72 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 19,31 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Wells Fargo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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