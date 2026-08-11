Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo stabilisiert sich am Abend

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr bei 87,60 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,49 USD. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,28 USD. Mit einem Wert von 87,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 753'595 Stück.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 10,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 16,92 Prozent Luft nach unten.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wells Fargo einen Umsatz von 30.62 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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