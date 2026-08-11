Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag kaum bewegt

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Wells Fargo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 87,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'757 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 88,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,40 USD. Mit einem Wert von 87,68 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 517'613 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Gewinne von 11,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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