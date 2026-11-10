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10.11.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Dienstagabend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 85,92 USD.
Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 85,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,41 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 446'999 Wells Fargo-Aktien.
Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Am 16.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD ab. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 18,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,90 USD belaufen. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 34.14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31.66 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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