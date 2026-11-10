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10.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 86,00 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 86,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,41 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200'434 Wells Fargo-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Wells Fargo liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 34.14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.66 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,33 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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