Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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10.09.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Wells Fargo
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 88,78 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 88,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,67 USD ab. Bei 89,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'112'852 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 9,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Am 14.07.2026 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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