Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 89,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'603 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 89,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 763'302 Wells Fargo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,33 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 33.12 Mrd. USD gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal