Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 87,62 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,73 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 485'199 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 20,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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