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10.08.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 87,32 USD an der Tafel.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 87,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'765 Punkten steht. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 87,39 USD. Bei 86,57 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 86,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 201'132 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 11,94 Prozent Luft nach oben. Bei 72,78 USD fiel das Papier am 16.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Wells Fargo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert. Am 13.10.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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