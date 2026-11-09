Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Abend nordwärts

Um 20:26 Uhr ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 85,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'546 Punkten steht. Bei 86,33 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 85,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 361'880 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 15,35 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Wells Fargo gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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