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09.10.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend im Aufwind

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend im Aufwind

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 83,62 USD zu.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 83,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'812 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,74 USD zu. Mit einem Wert von 81,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 857'130 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 16,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 13.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,32 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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