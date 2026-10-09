Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 82,35 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'794 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,59 USD. Bei 81,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 206'132 Stück.

Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,70 Prozent. Bei einem Wert von 72,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 11,62 Prozent wieder erreichen.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Wells Fargo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 13.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,32 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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