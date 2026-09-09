Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Um 20:26 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 89,67 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'642 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 89,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,72 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2'085'427 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,01 Prozent. Am 16.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 18,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 33.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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