Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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09.09.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 88,89 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 88,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'645 Punkten liegt. Bei 88,94 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,72 USD. Bisher wurden heute 714'277 Wells Fargo-Aktien gehandelt.
Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 22,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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