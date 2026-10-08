Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’733 0.7%  SPI 19’481 0.7%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’036 0.9%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’170 0.7%  Gold 4’181 1.1%  Bitcoin 68’434 0.8%  Dollar 0.8309 -0.1%  Öl 102.9 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
Suche...
ETF Sparplan

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.10.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend im Aufwind

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 81,67 USD zu.

Wells Fargo
68.08 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 81,67 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,75 USD. Bei 79,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 928'832 Stück gehandelt.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 16,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,89 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wells Fargo & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:35 Logo WHS Nasdaq bricht ein – warum Heiko Behrendt trotzdem auf LONG setzt!
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.21 SCBOJU
Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.91 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’733.36 09.10.2026 12:40:00
Long 13’222.94 19.76 SPBS5U
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag stärker
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet
Samsung steigert operativen Gewinn deutlich: Anleger schicken die Aktie dennoch abwärts
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.