Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagabend im Aufwind

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 81,67 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'761 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,75 USD. Bei 79,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 928'832 Stück gehandelt.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 16,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,89 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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