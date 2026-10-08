Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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08.10.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 80,74 USD zu.
Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 80,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,97 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 79,78 USD. Bisher wurden via New York 337'618 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,75 USD. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Mit Abgaben von 9,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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