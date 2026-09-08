Wells Fargo Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Wells Fargo

Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 88,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Wells Fargo-Aktie bis auf 88,47 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 89,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 494'710 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 9,12 Prozent niedriger. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 18,08 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 14.07.2026 äusserte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 13.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 13.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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