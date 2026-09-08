Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verliert am Nachmittag

Die Wells Fargo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 88,99 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'680 Punkten notiert. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,72 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,50 USD. Zuletzt wurden via New York 157'466 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,75 USD) erklomm das Papier am 06.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 9,84 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,78 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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