Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend auf rotem Terrain

Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 80,12 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 79,07 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 920'134 Wells Fargo-Aktien.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,78 USD am 16.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 10,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,31 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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