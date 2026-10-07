Wells Fargo Aktie News: Anleger schicken Wells Fargo am Mittwochnachmittag ins Minus

Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 80,58 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,07 USD ab. Mit einem Wert von 80,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 270'795 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 97,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 10,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Wells Fargo liess sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 7,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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